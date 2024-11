🎥 Liverpool, ses rituels d'avant-match, son après-carrière et ses meilleurs amis : Thibaut Courtois se livre dans un entretien décontracté avant le choc en Ligue des Champions

“Avec Arne Slot, Liverpool est devenu une équipe très dynamique, ils exercent une forte pression et contre-attaquent efficacement. Salah reste leur homme le plus dangereux", a prévenu Courtois dans une interview publiée sur les médias sociaux du Real Madrid.

Le portier belge, dans cet entretien décontracté, a également expliqué ses rituels d'avant-match. “Je commence à m'échauffer dans le vestiaire. Sur le terrain, je touche le poteau droit avec mon pied gauche, le poteau gauche avec mon pied droit et la barre transversale avec mes mains."

"Cela m'aide à rester concentré", ajoute-t-il. Malgré la pression d'un choc de Ligue des Champions, il aborde chaque match de la même manière. “Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, je veux toujours gagner", a-t-il déclaré avec détermination.

Le gardien de but a aussi évoqué ses stades préférés, dont le San Mamés (de Bilbao) et l'Allianz Arena du Bayern Munich. Il aimerait aussi fouler la pelouse du Borussia Dortmund. Dans cet entretien, Courtois a par ailleurs révélé ce qu'il aurait aimé faire s'il n'était pas devenu footballeur. “Peut-être du volley-ball, mais j'aime aussi le cyclocross. En Belgique, c'est très populaire. Sinon, j'aurais voulu devenir kinésithérapeute, comme ma mère", a-t-il confié.

En parlant de l'avenir, Courtois a exprimé son désir de rester impliqué après sa carrière au Real, probablement dans la formation des jeunes. “Je veux transmettre ma passion pour le poste de gardien de but.”

Courtois a conclu avec un chaleureux hommage à ses anciens coéquipiers du Racing Genk. “Dániel Tőzsér et Elyaniv Barda sont peut-être mes meilleurs amis dans le foot, ils m'ont énormément aidé lorsque je suis arrivé dans l'équipe première en tant qu'adolescent. Ils ont vu mon potentiel et m'ont donné confiance. Nous sommes toujours en contact", a déclaré un Courtois reconnaissant.

