"Le Standard a retrouvé un patron" : à peine de retour, Arnaud Bodart fait déjà l'unanimité

Face au Cercle de Bruges, l'entraineur du Standard Ivan Leko a décidé de remplacer Matthieu Epolo par Arnaud Bodart. Ce qui semble avoir porté ses fruits...

7 mois plus tard, revoilà Arnaud Bodart. Le gardien de but a été réintégré dans les cages du Standard afin de remplacer le jeune Matthieu Epolo. Un retour couvert de succès, car Bodart a rassuré sa défense à maintes reprises et a gardé le zéro dans une victoire cruciale face au Cercle de Bruges (1-0).

Sur le plateau de "La Tribune", émission de la RTBF, les consultants se sont montrés très optimistes suite au retour au premier plan du gardien liégeois.

"Son expérience lui a été bénéfique. Pour un gardien qui reste plusieurs mois sans jouer, ce n’est jamais évident de retrouver ses marques. Il a joué simplement et sorti les arrêts quand il le fallait pour maintenir son équipe à flot", a commenté Philippe Albert.

"Il est en confiance au Standard. Le public de Sclessin l’a toujours adoré. Dès sa première intervention, le public était avec lui. C’est un enfant de la maison. Il n’a pas peur et a rassuré tout le monde", considère quant à lui Marc Wilmots.

Le mot de la fin est pour Cécile De Gernier : "la défense du standard a retrouvé un patron. C’est une équipe qui manque de charisme, et lui en a."