Et si David Hubert réintégrait prochainement le "joueur fantôme" d'Anderlecht ? "C'est un membre du noyau, comme les autres"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Où est passé Amadou Diawara à Anderlecht ? Le médian guinéen s'entraîne avec le RSCA Futures depuis plus d'un an et est devenu un joueur totalement superflu du noyau A. Pourtant, David Hubert l'a réintégré au groupe, et a ouvert la porte à un retour.

Amadou Diawara a été un fardeau important pour Anderlecht, ces derniers mois. Les Mauves l'ont recruté en 2022 à l'AS Roma pour presque 2 millions d'euros. Le milieu de terrain guinéen touche un salaire confortable de 1,5 million d'euros... quasiment sans rien faire, puisqu'il n'a plus joué le moindre match officiel depuis fin 2023. Les Mauves ont tenté de le vendre, en vain. Cependant, Diawara a toujours entretenu sa condition physique avec les jeunes alors qu'il semblait improbable qu'il obtienne une nouvelle chance avec les Bruxellois. Amadou Diawara s'entraîne à nouveau avec le noyau A d'Anderlecht ! Mais David Hubert a surpris tout le monde soudainement, car Diawara s'est remis à s'entraîner avec l'équipe première. Personne ne s'y attendait, mais le "joueur fantôme" du RSCA pourrait donc faire son retour, près d'un an après son dernier match pour les Mauves. Lors de sa conférence de presse avant le match contre le FC Porto, Hubert en a parlé. "Diawara ? Il est sous contrat et peut être sélectionné. Je ne fais pas de cadeaux, mais il est un joueur comme un autre dans mon effectif." Et si l'incroyable retour avait lieu ?





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Anderlecht - FC Porto en live sur Walfoot.be à partir de 18:45 (28/11).