Steven Defour demande de la patience aux supporters d'Anderlecht : "Laissez-le faire, il est très bon dans son métier et le prouvera"

Steven Defour, ancien joueur à la fois d'Anderlecht et de Porto, a partagé son avis sur la nomination d'Olivier Renard en tant que directeur sportif des Mauves. Il se reconnaît dans les défis auxquels Renard est confronté et demande de la patience de la part des supporters.

Defour comprend les critiques auxquelles Renard a été confronté à son arrivée, mais il loue la majorité des supporters qui se sont prononcés contre la négativité. "Il semblait qu'un petit groupe parlait au nom de tout le stade."

"Mais après ces banderoles et ce qui s'est passé à la Real Sociedad, la majorité des fans ont dit : assez. Laissons Renard travailler tranquillement. Il est très bon dans son métier et le prouvera", a déclaré Defour dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

Que Renard se retrouve à Anderlecht a quelque peu surpris Defour. "Je savais via des amis communs qu'il était de retour dans le pays. Nous sommes pratiquement voisins", rit-il. "Mais je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait si rapidement directeur sportif. Il était clair que Fredberg partirait, mais que Renard le remplacerait a été une surprise."

Olivier Renard, le bon choix selon Steven Defour

Defour souligne que Renard est un homme avec une vision forte. "Il a fait un travail formidable à Malines et au Standard. Olivier a une forte personnalité et ne se laissera jamais influencer. S'il est convaincu d'avoir raison, il défendra son avis, même face aux plus hauts dirigeants. C'était la même chose dans le vestiaire. Il va droit au but."

Defour est également positif quant à l'évolution d'Anderlecht sous David Hubert. "On voit des progrès, aussi bien collectifs qu'individuels. Des joueurs comme N'Diaye et Degreef font forte impression. N'Diaye a tout pour devenir un excellent arrière gauche. Mais surtout Dolberg et Stroeykens ont énormément progressé à court terme", a conclu Defour.