Steven Defour sait pourquoi il n'est pas resté dans le cœur des supporters d'Anderlecht : "On ne m'a pas demandé de donner le coup d'envoi"

Avec 198 matchs disputés pour Porto et Anderlecht, Steven Defour a une histoire riche dans les deux clubs qui s'affrontent ce soir en Europa League. Pourtant, son lien avec Anderlecht reste un sujet sensible.

"Non, on ne m'a pas demandé de donner le coup d'envoi", sourit Defour dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Je pense que pour certains supporters d'Anderlecht, ce serait un pas de trop."

Alors que le RSCA met en avant ses icônes, avant ou après les matchs, Defour ne se sent pas concerné. "Ils ont une équipe de communication solide et savent ce que les supporters veulent voir : des joueurs qui ont fait la grandeur d'Anderlecht et remporté des trophées. Je n'en fais pas partie", dit-il. Malgré deux saisons où il s'est donné à fond, il a souvent eu l'impression d'être injustement jugé. "En cas de défaite ou de mauvaise performance, on me montrait du doigt trop rapidement."

Steven Defour estime avoir trop souvent été pointé du doigt à Anderlecht

Les performances lors de son passage à Anderlecht, sans titre mais avec une deuxième et une troisième place, replacent Defour dans son contexte. "Quand on voit où en est Anderlecht aujourd'hui, nous avions quand même plutôt bien performé à l'époque."

"Nous avons gagné à Monaco et nous avons bien tenu en championnat. Cette saison où nous avons fini deuxièmes, nous aurions dû être champions, mais nous avons nous-mêmes tout gâché en play-offs. Peut-être qu'un titre aurait changé la perception à mon égard, mais c'est ainsi que ça s'est passé."

L'année suivante, Defour semblait renaître sous l'entraîneur René Weiler, mais sa décision de partir était prise. "Je voulais partir, et cela était en partie dû à une petite partie des supporters. Ce sont toujours les mêmes voix qui étaient négatives, et à un moment donné, ça pèse lourd", conclut-il. "J'ai toujours tout donné pour Anderlecht."