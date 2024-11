Le défenseur le plus rugueux de la Pro League ? Il assume : "Tu joues pour pourrir la journée de l'autre"

Christian Burgess est un gars très agréable en dehors du terrain, mais une fois que le match commence, c'est une autre histoire... Le défenseur est conscient de son impopularité auprès des supporters adverses.

Avec 184 matchs sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise, Christian Burgess est un personnage bien connu des attaquants de Pro League, et des supporters adverses qui l'ont souvent dans le viseur pour son comportement parois au-delà des limites.

Il parle de la situation avec humour : "J'ai une très bonne relation avec les supporters du Club de Bruges", a-t-il commencé ironiquement. "Et avec ceux de l'Antwerp aussi. Oh, et maintenant aussi avec ceux de Genk, qui ne pas vraiment fans de moi" rigole-t-il dans Voetbal International.

"Sur le terrain, je gagne ma vie, je dois prendre soin de ma famille. Il faut donc tout faire pour gagner", a-t-il poursuivi. "Bien sûr, il y a des limites, je n'ai reçu qu'un seul carton rouge direct jusqu'à présent" nuance l'Anglais.

Toutes les ficelles du métier

"Je ne fais pas de tacles fous, mais j'essaie de détourner l'attention des attaquants en parlant. On joue pour gâcher la journée de l'autre, mais ensuite on se souhaite le meilleur" poursuit-il.

Burgess a également avoué que Bart Nieuwkoop lui manquait : "Je l'adorais. Nous étions de bons amis. J'ai d'abord vécu à Anvers, et lui a également vécu à proximité, à Brasschaat. Bart nous manque, il était un joueur parfait pour nous. Aussi parce qu’il marquait souvent dans les moments importants. Bien sûr, il venait de Feyenoord, donc ses standards étaient déjà élevés. C'était aussi un leader, vraiment le type que chaque club recherche".