Officiel : la légende Ruud van Nistelrooy retrouve un banc de touche et coachera un Diable Rouge

Ruud van Nistelrooy ne fait pas partie du nouveau staff de Manchester United. Il se relance du côté de Leicester.

Ruud van Nistelrooy pensait faire partie des assistants de Ruben Amorim pour la suite sa saison à Old Trafford, comme il l'avait été pour Erik ten Hag depuis l'été. Mais Amorim est débarqué avec son staff, le poussant ainsi vers la sortie.

Le Néerlandais de 48 ans se cherchait donc un nouveau port d'attache. Il l'a trouvé du côté de Leicester, qui se cherchait un nouvel entraîneur depuis le départ de Steve Cooper.

Beaucoup de vécu en Premier League

"Quand on est dans le football depuis longtemps, on connaît beaucoup de gens, j'ai pu me renseigner sur le club et ses supporters. Cela a toujours été positif. C'est un club stable, on peut voir au sein des structures de direction que tout est bien organisé, avec un fil conducteur. De plus, l'équipe est passionnante, avec de jeunes talents émergents, mais aussi des joueurs expérimentés... un bon mélange. J'ai hâte d'entrer sur le terrain et de commencer avec eux" s'est-il réjoui.

Il s'agira de la deuxième expérience comme T1 pour Van Nistelrooy. L'ancien attaquant de Manchester United a déjà entraîné le PSV durant la saison 2022/2023.

Il aura fort à faire chez les Foxes : l'équipe n'a gagné que deux matchs en Premier League cette saison. Le groupe est en pleine perte de confiance : les quatre défaites lors des cinq dernières rencontres ont conduit Leicester à la seizième place du classement.