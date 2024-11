"Dans ma tête, j'avais déjà quitté le Standard" : un défenseur des Rouches revient sur sa saison cauchemar

L'année 2024 n'est pas simple pour Nathan Ngoy. Il ronge actuellement son frein à l'infirmerie.

Alors qu'on le pensait lancé pour de bon, Nathan Ngoy n'a pu disputer que quatre matchs en 2024. Déjà absent pour toute la deuxième partie de saison dernière, il est à nouveau blessé depuis fin septembre. Et il ne reviendra pas avant trois à cinq mois.

Cette blessure à la malléole pèse sur son moral : "Au début, ça a été dur, mais je reviens toujours plus fort après une blessure. Il faudra voir comment mon corps réagit et avec quelle rapidité je peux rattraper ce que j'ai perdu lors de ma rééducation. J'espère revenir le plus vite possible, mais sans risque de nouvelle blessure" déclare-t-il à Circus Daily.

Doublement mis à l'épreuve ces derniers mois

L'été a également été agité. Un contrat l'attendait à Luton, mais l'occasion unique de rejoindre l'Angleterre s'est finalement refermée : "Cela a été un coup dur. Parce que dans ma tête, j'avais déjà quitté le Standard" avoue-t-il.

"J'avais déjà dit au revoir à tout le monde. C'était déjà difficile de quitter le Standard, car je suis ici depuis quatre ans. Quand j'ai appris que le transfert n'avait finalement pas eu lieu, ce n'était pas facile" poursuit Ngoy.

Mais le défenseur de 21 ans veut tout de même repartir de l'avant : "Deux jours après, ça allait déjà mieux. Parce que je savais que j'allais rester et que j'en étais content malgré tout".