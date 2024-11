"Oui, il est arrivé que je n'arrive pas frais à l'entraînement" : Loïc Lapoussin à coeur ouvert sur son séjour dans le noyau B

Après un été agité, où il a été renvoyé chez les U23, Loïc Lapoussin est de retour à l'Union. Le piston gauche se confie sur son image de fêtard.

“Les gens qui me connaissent vraiment ne diront rien de mal sur moi" déclare Lapoussin dans Het Laatste Nieuws. “Je joue depuis quatre ans à l'Union, j'ai joué en coupe d'Europe ces dernières saisons et je n'ai presque jamais été blessé. Qui décide si je me comporte comme un professionnel ou non ?”

Lapoussin souligne que le football reste une source de plaisir pour lui : “Chacun a ses propres objectifs. Regardez Cristiano Ronaldo : il a toujours voulu être le meilleur du monde. Ce n'est pas mon cas. Je veux juste profiter. Pour moi, le football reste le même que dans ma jeunesse : lancer le ballon en l'air et jouer selon ses capacités".

Cependant, il reconnaît que son style de vie peut parfois être agité : “Tout le monde sait que je suis un bon vivant. Oui, il est arrivé que je n'arrive pas frais à l'entraînement. Mais pourquoi devrais-je me priver de ça ? En fin de compte, c'est le terrain qui parle".

Je ne pensais pas mériter d'être traité de cette manière

Cet été a toutefois été rude pour l'international malgache. Il décrit la décision de l'Union de l'envoyer dans le noyau B comme une responsabilité partagée, mais ressent toujours de l'incompréhension : “Je ne pensais pas mériter d'être traité de cette manière après tout ce que nous avions vécu ensemble. Mais c'est du passé. Je suis revenu avec les bonnes intentions".

Lapoussin admet avoir ajusté son comportement : “Je deviens un peu plus vieux, n'est-ce pas ?” sourit-il. “L'image de quelqu'un qui sort beaucoup n'est pas positive. J'aime toujours sortir lors d'un jour de repos, mais plus durant la semaine comme avant. Je choisis mieux mes moments et j'ai appris à doser".

Avec son retour en équipe A, Lapoussin veut prouver qu'il est précieux pour l'Union. “En fin de compte, c'est sur le terrain que je veux me montrer tel que je suis", conclut-il. Il semble avoir compris le message : depuis son retour, le Malgache est déroutant sur son côté gauche.