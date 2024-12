Miron Muslic fulmine : "Carton rouge justifié après un tel geste kamikaze"

Le Cercle a été surpris par le Beerschot dans une rencontre qui était très importante en bas de tableau, dans la course contre la relégation.

Miron Muslic et le Cercle de Bruges se sont inclinés 3-2 contre la lanterne rouge. Les Brugeois menaient pourtant 0-2 au Kiel, mais ont vu le Beerschot effectuer un retour en force.

Un doublé de l'inévitable Kevin Denkey (36e et 45e+3) mettait les visiteurs en pôle position, Henderson (54e), Mbe Soh (81e) et Antoine Colassin (88e) étaient les buteurs anversois.

La défaite a un goût amer pour les Groen & Zwart : "Cela fait mal. A 0-2, nous avions tout sous contrôle et après la mi-temps, nous avons eu l'occasion de marquer un troisième but. Un moment de déconcentration nous a coûté un but et cela a suffi pour que nous nous écroulions aujourd'hui", a confié le coach brugeois au micro de Sporza.

Une plus grosse envie du Beerschot

Edgaras Utkus a reçu un carton rouge en fin de partie, ce qui a relancé complètement le Beerschot dans le match : "Le carton rouge était justifié après un tel geste kamikaze dans ce duel, nous n'aurions pas dû prendre un tel risque en taclant de la sorte", dénonce Muslic. "Dix secondes plus tard, il y a eu cette main, donc beaucoup de choses ont joué en notre défaveur", poursuit le coach.

Ce dernier conclut en soulignant que le Beerschot avait plus faim que le Cercle : "C'est pour cela qu'ils ont marqué. A 2-2, nous aurions pu encore prendre un point, mais nous avons quand même concédé un autre but. Cela fait mal."