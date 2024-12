🎥 Pierre Locht fan de cette pépite du Standard : "Pas le plus sexy, mais..."

Le Standard a partagé face à Charleroi lors du choc wallon. Le jeune joueur de 20 ans a marqué son premier but en Pro League.

Le Standard espérait sans doute mieux qu'un partage face à un Charleroi malade ce samedi lors du choc wallon. Cependant, les Zèbres ont égalisé dans les dernières secondes.

Un jeune joueur du Standard s'est pourtant distingué lors de cette rencontre : Léandre Kuavita. Le jeune joueur de 20 ans s'est illustré en marquant son premier but en Pro League.

Invité sur le plateau de RTL Sports, le CEO du Standard Pierre Locht a expliqué que Kuavita était son "joueur du week-end". "C'est le buteur lors du choc wallon chez nous, mais aussi parce que je trouve que c'est un jeune joueur qui montre de belles choses. Ce ne sont pas toujours les qualités qu'on a l'habitude de voir d'un jeune talent qui sort des académies."

"Parfois on voit des joueurs qui ont des grosses prédispositions techniques, mais qui sont un peu en retard physiquement, etc. Et Leandro, c'est peut-être moins 'sexy' à voir, mais il est très précieux dans l'équipe. Il a un volume de jeu assez exceptionnel, surtout pour son âge. Il a une intelligence tactique aussi déjà très développée."

Locht prédit un bel avenir au jeune milieu de terrain. "Je pense que si on lui donne la confiance qu'il mérite et qu'on le laisse grandir, il peut encore s'améliorer techniquement. Je sais que c'est parfois la frustration de certains supporters. Ce n'est pas le joueur qui va créer la différence sur un geste, mais il a des qualités."

"C'est un très bon gaucher, donc si on lui laisse prendre confiance - et j'espère vraiment que ce but va lui donner confiance - ça peut être très prometteur pour l'avenir du standard", a-t-il conclu.