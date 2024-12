Bonne affaire pour les clubs de Pro League ? Ce jeune espoir belge est libre !

On a déjà parlé plusieurs fois des déboires financiers de Deinze, équipe de Challenger Pro League. Le club a déjà été sanctionné de plusieurs retraits de points et était au bord de la faillite avant d'être repris il y a quelques semaines.

Cependant, la situation ne s'est pas réellement arrangée et Deinze pourrait mettre la clé sous la porte très prochainement. La situation avec les joueurs est extrêmement compliquée également. Il y a peu, ces derniers avaient, suite au non-payement des salaires de septembre et octobre, menacé de faire grève.

Les joueurs de l'effectif vont être libérés de leurs contrats. C'est le cas de Yanis Musuayi, qui est international chez les U18 de la Belgique.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Yanis Musuayi intéresserait plusieurs clubs de Jupiler Pro League. Il voudrait continuer à évoluer en Belgique.

