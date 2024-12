Steven Defour revient sur la fin de sa carrière : "A ce moment-là, j'ai compris que c'était fini..."

Steven Defour a mis fin à sa carrière au KV Malines en 2021. Le milieu de terrain revient sur sa décision d'arrêter de jouer au football.

Sur le plateau du podcast "90 Minutes" de la VRT, on a demandé à Steven Defour à quel moment il a senti que la fin se rapprochait pour lui.

"A certains moments à Anderlecht et à la fin de ma carrière", répond Defour. "C'est à ce moment-là que mes douleurs au mollet sont apparues. Il y a eu un match contre le Club de Bruges. Nous étions très bons dans le match, mais après 20 minutes, j'ai senti quelque chose dans mon mollet. C'était lorsque je jouais à Malines. J'ai dû m'asseoir."

Il explique que les commentaires extérieurs n'ont pas été faciles. "En fait, on ne veut plus lire les réseaux sociaux et les journaux, mais on reçoit toujours des informations. Les amis te demandent alors : 'Tu as lu ça?', 'Quelqu'un dit ceci ou cela sur toi : 'Defour ne peut plus le faire' ou 'Defour a été rayé de la carte' ", poursuit-il.

"Pourtant, quelque part, vous aimeriez continuer à jouer au football. Mais on se demande toujours pourquoi. Pourquoi et pour qui je continue à faire ça ?"

"J'ai alors téléphoné à mes deux meilleurs amis pour leur dire que ça ne servait plus à rien. J'ai donné au football ce que je voulais donner, mais c'est devenu un monde où l'on est constamment jugé. Je n'ai plus envie de ça", conclut-il.