Alexandro Calut veut saisir sa chance au Standard et compte bien enchaîner contre OHL : "Le retour de Balikwisha ? Sur le terrain, il n'y a pas de copains"

Alexandro Calut a retrouvé une place au sein de la défense du Standard, à Genk. Le défenseur de 21 ans s'apprête à retrouver OHL, où il avait été prêté la saison dernière par les Rouches, mais où il n'avait pas pu jouer le moindre match en raison d'une déchirure des ligaments croisés.

"C'est une déception de ne pas se qualifier. On allait chez les leaders, on savait que ce ne serait pas facile. On n'a rien lâché de la première à la dernière seconde, on a fait un très gros match. Il faut se concentrer directement sur celui de samedi et retenir le positif de cette rencontre" soupirait Alexandro Calut après l'élimination du Standard sur la pelouse de Genk, mercredi soir.

J'ai reçu une opportunité et je pense l'avoir saisie" - Alexandro Calut

Le défenseur de 21 ans, déjà apparu à sept reprises en Jupiler Pro League cette saison, ne devait initialement pas commencer la rencontre. Mais mardi, veille de cet affrontement, Henry Lawrence a été victime d'une petite blessure à l'entraînement. Calut, qui avait réussi à enchaîner avant de, lui aussi, souffrir d'un petit pépin physique, a donc fait son retour dans le onze.

"Je l'ai su à l'entraînement, mardi, après la blessure de Lawrence. Je me tiens prêt, que ça soit le jour avant ou pendant la semaine. J'ai reçu une opportunité et je pense que je l'ai saisie. Ma petite blessure était tombée au mauvais moment, mais je suis revenu et j'ai su retrouver une place de titulaire. C'est dommage de ne pas fêter ça avec une qualification."

Une opportunité qui n'est jamais facile à saisir dans une défense qui change de visage chaque semaine. Juste avant ce déplacement dans le Limbourg, les Rouches venaient d'apprendre le forfait d'Arnaud Bodart, absent jusqu'à la fin de l'année civile. "La blessure d'Arnaud a été un coup dur. Mais on sait qu'on a Matthieu et plusieurs bons gardiens. On pense beaucoup à Arnaud, mais ce sont des choses qui arrivent dans le foot."

Alexandro Calut veut s'imposer au sein de la défense du Standard

Samedi, contre OHL, Alexandro Calut pourrait garder sa place de titulaire, d'autant que Bosko Sutalo sera suspendu. L'ancien international U19 retrouverait alors des anciens coéquipiers, puisqu'il avait été prêté par le Standard à Louvain la saison dernière, sans jouer le moindre match en raison d'une grosse blessure. Cet été, Calut avait l'envie de prouver, après la confiance que lui a accordée Ivan Leko en le plaçant dans le noyau A, qu'il avait le niveau pour évoluer sous les couleurs du Standard.

"C'était un passage très difficile, j'ai été prêté et je n'ai pas pu jouer car je me suis déchiré les ligaments croisés dès le premier jour. Mais revoir mes anciens coéquipiers, ça pourrait me faire plaisir. J'ai cette envie de prouver et de montrer que j'ai les qualités pour rester au Standard. J'ai joué avec William (Balikwisha) ici, ça me ferait plaisir de le voir. Mais sur le terrain, il n'y a pas de copains. Peut-être après le match."