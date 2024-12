L'énorme tacle de Mourinho à Guardiola : "Moi, j'ai gagné honnêtement et proprement..."

José Mourinho n'a jamais la langue dans sa poche. La preuve avec cette dernière déclaration sur Pep Guardiola.

José Mourinho n'est jamais avare en déclaration choc. Il suffit de voir le nombre de fois qu'il a déjà défrayé la chronique depuis son arrivée cet été à Fenerbahce.

Cette fois-ci, le Special One s'est attaqué à Pep Guardiola, qui a été son rival sur la scène anglaise mais aussi en Europe. L'Espagnol avait refusé d'être comparé à Mourinho.

"J'espère que ce n'est pas mon cas... Il a gagné trois championnats, j'en ai gagné six...", avait répondu Guardiola suite à ses mauvais résultats avec Manchester City.

"Guardiola a dit quelque chose sur moi hier, qu'il a gagné six trophées et moi trois. Mais j'ai gagné honnêtement et proprement", a rétorqué José Mourinho en conférence de presse.

Il n'a pas hésité à également écorcher Manchester City. "Si je perds, je félicite mon adversaire pour avoir été meilleur que moi. Mais je ne veux pas gagner en ayant 150 poursuites judiciaires."