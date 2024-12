Un Diable Rouge remercie...Domenico Tedesco : "Un don du ciel !"

Maxim De Cuyper a vécu une année 2024 très chargée. En plus du championnat, de la Coupe et de la Ligue des Champions, il est également devenu international avec la Belgique. Les matchs se sont enchaînés à un rythme record et il en a ressenti les effets.

Quatre jours de congé en six semaines... C'est très peu pour un footballeur professionnel, même s'il aime son travail. "Je l'ai vu, ma mère note tout", a plaisanté Maxim De Cuyper dans les colonnes du Nieuwsblad. "C'est ma première saison vraiment chargée, avec la Ligue des champions et les Diables Rouges. Je sens que mentalement, ce n'est pas évident. La précédente trêve internationale m'a fait beaucoup de bien." De Cuyper avait des problèmes avec son tendon d'Achille et l'entraîneur national Domenico Tedesco en a tenu compte. "Un cadeau venu du ciel de la part de Tedesco. Je lui en suis reconnaissant. Je suis arrivé à Tubize le lundi et j'ai immédiatement mentionné que j'avais mal depuis un certain temps", explique-t-il. "J'ai alors parlé à Tedesco. Il a proposé quatre jours de repos et de reprendre l'entraînement à partir du vendredi pour que je puisse jouer contre Israël. Un jour plus tard, il est revenu vers moi. Il avait le feu vert du médecin pour que je puisse jouer contre l'Italie le jeudi sans aggraver la blessure et ensuite j'aurais à nouveau quatre jours de congé réels." Cela lui a alors fait le plus grand bien. "Divin. Cela faisait depuis l'été que ça ne m'était pas arrivé. Quand j'ai repris l'entraînement après cela, j'ai pensé un instant 'flûte, j'aimerais encore avoir quatre jours de congé'. Se détendre était sympa et ça va vraiment mieux avec ce tendon d'Achille."





