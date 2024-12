Un futur loin d'Anderlecht ? Louis Patris fait une déclaration forte sur son avenir !

Louis Patris est prêté par Anderlecht à STVV. Le latéral droit reprend des couleurs chez les Trudonnaires...au point d'y rester plus longtemps ?

À Anderlecht, Louis Patris a eu du mal à s'imposer la saison dernière. "Je ne reproche à personne au Sporting quelque chose", explique-t-il dans Het Belang van Limburg. "Au début de la saison, j'ai eu ma chance, mais je n'ai pas atteint le niveau que je voulais. Ensuite, Sardella est devenu titulaire. À Saint-Trond, il y a moins de pression qu'à Anderlecht, où il faut être en haut de classement et performer chaque semaine."

Malgré un temps de jeu moindre à Anderlecht, il se souvient avec fierté de son passage là-bas. "Je suis fier d'avoir été joueur d'Anderlecht. Je n'osais pas rêver de ça auparavant. J'ai appris que ce ne sont pas seulement les joueurs les plus talentueux qui réussissent. Le football concerne la tête et les jambes."

À Saint-Trond, Patris montre ses qualités, notamment en remportant des duels. "Il n'est pas nécessaire d'être grand et fort pour gagner des duels. Ce n'est que rarement une question de force brute. Je ne veux pas devenir un armoire à glace, car cela nuirait à ma vitesse."

Concernant un éventuel avenir à Saint-Trond, Patris se montre prudent. "Peut-être est-il un peu trop tôt pour le dire maintenant, mais je me sens bien ici. Si Saint-Trond active l'option, cela me conviendrait. C'est au club de décider."

Son temps à Saint-Trond semble pour l'instant être une réussite. Avec trois passes décisives à son actif, il devient de plus en plus important pour les Trudonnaires. "Ça se passe bien pour le moment, oui. À Louvain, une fois, j'ai fini avec six passes décisives, neuf si on compte aussi les penaltys provoqués. Ce serait bien si je pouvais atteindre ce chiffre à Saint-Trond."