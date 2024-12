Le Club de Bruges avantagé par l'arbitrage ? Malines formule une plainte claire !

Samedi soir, le KV Malines a vécu une soirée frustrante avec une défaite 1-2 contre le Club de Bruges. Le duel a été un véritable rollercoaster émotionnel, avec quelques moments controversés.

Le KV Malines s'est en effet senti lésé par une main non sanctionnée de Jorne Spileers en seconde période. "Le ballon a clairement touché son bras", a affirmé le capitaine Rob Schoofs après la rencontre.

Cet épisode controversé a alimenté les discussions d’après-match. Selon Schoofs et le banc de Malines, la main semblait évidente, une impression partagée par le VAR et confirmée par l’arbitre Bram Van Driessche.

Cependant, ce dernier a estimé que le geste n’était pas intentionnel, le joueur ne regardant pas le ballon, ce qui justifiait de ne pas accorder de penalty.

Après la pause, Malines a intensifié la pression sur le Club de Bruges, mais leur manque de réalisme a retardé l’égalisation jusqu’à la 95e minute, grâce à Benito Raman. "C’était tout ou rien", a confié Schoofs. "En dehors de leur deuxième but, le Club de Bruges n’a plus approché notre surface en seconde période."

Le problème d’efficacité reste néanmoins préoccupant pour Malines. Schoofs a souligné la difficulté actuelle de son équipe à concrétiser, contrairement à il y a quelques mois, où les buts venaient plus facilement. "Chaque but demande un énorme effort, et cela joue un rôle crucial dans la différence entre gagner et perdre", a-t-il conclu.