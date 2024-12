"Je devrais vraiment arrêter" : Pep Guardiola se confie dans une interview

Pep Guardiola traverse une phase compliquée à Manchester City, mais une chose est claire : il n'entraînera plus aucun autre club. Du moins, selon ses propres mots.

Pep Guardiola a récemment prolongé son contrat ave Manchester City, qu’il dirigera jusqu’en 2025. À la fin de cet engagement, le technicien espagnol aura passé une décennie à la tête des Skyblues.

Mais même les plus belles aventures ont une fin, et Guardiola en est pleinement conscient. Invité sur la chaîne YouTube du célèbre chef cuisinier Dani Garcia, l’entraîneur de 53 ans a confié ses réflexions sur son avenir.

Je ne vais certainement plus entraîner un autre club

"Il viendra un moment où j’en aurai vraiment assez et où j’arrêterai définitivement", a-t-il déclaré, comme le rapporte Het Nieuwsblad. Une affirmation suivie d’une précision qui pourrait surprendre : "Je ne vais certainement plus entraîner un autre club."

Guardiola a également écarté l’idée de relever un défi similaire à celui qu’il vit actuellement à City. "Je ne parle pas de l’avenir à long terme, mais ce que je ne ferai pas, c’est quitter Manchester City pour aller dans un autre pays et recommencer tout ce processus d’entraînement. Je n’aurais pas l’énergie pour cela. L’idée de recommencer ailleurs… non, non, non."

Toutefois, devenir sélectionneur d’une équipe nationale reste une possibilité. "Peut-être une équipe nationale, mais c’est différent. En réalité, je devrais vraiment arrêter, cela me ferait du bien", a-t-il conclu avec sincérité.