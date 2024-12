Le Standard a reçu des nouvelles de la blessure d'Alexandro Calut... et elles ne sont pas bonnes !

Sorti sur civière avant la demi-heure de la rencontre entre le Standard et OHL, Alexandro Calut souffre d'une rupture d'un tendon de la cuisse. Sa saison est quasiment terminée.

C'est encore un gros coup dur pour le Standard et son secteur défensif, déjà bien vidé par diverses blessures. Lors de la rencontre face à Louvain, Alexandro Calut a quitté ses partenaires avant la demi-heure de jeu, sur civière.

En ce début de semaine, le défenseur latéral de 21 ans, aligné en défense centrale durant les dernières rencontres pour palier à ces multiples absences, a réalisé des examens pour connaître la gravité exacte de sa blessure. Et ils ne sont pas rassurants.

C'est en effet une rupture d'un tendon de la cuisse gauche qui a été diagnostiquée à Alexandro Calut, selon les dires de nos confrères de la Dernière Heure. Un verdict qui n'est pas positif, puisque le traitement de cette blessure nécessite une opération.

Alexandro Calut reviendra-t-il avant la fin de saison du Standard ?

Calut passera donc sur le billard dans les prochains jours, avant une rééducation qui devrait durer, à minima, quatre mois. C'est donc sans un joueur qu'il pouvait aligner à diverses postes de sa défense qu'Ivan Leko va devoir poursuivre la saison.

Du côté d'Alexandro Calut, la malchance se poursuit. Prêté à OHL la saison dernière, le joueur de 21 ans s'était déchiré les ligaments croisés lors du tout premier entraînement, le faisant revenir en région liégeoise bien plus rapidement que prévu. Cette saison, il a disputé dix rencontres avec le noyau A et recevait sa chance. S'il pourrait revenir et jouer un rôle en fin d'exercice, c'est surtout l'année prochaine qui doit désormais être dans sa tête.