Les mal-aimés de Tedesco ne cessent de lui donner tort : mais comment le sélectionneur des Diables a-t-il pu se passer de ces deux-là ?

La campagne de Ligue des Champions du Club de Bruges confirme une chose : Brandon Mechele et Hans Vanaken auraient toujours dû être repris en équipe nationale par Domenico Tedesco.

Malgré un but concédé dès la 3e minute de jeu, le Club de Bruges a réussi à s'imposer face au Sporting CP pour s'offrir une troisième victoire en Ligue des Champions. Avec dix unités, les Blauw & Zwart sont presque assurés de terminer dans le top 24 et voir le tour suivant.

Et ce serait mérité pour des Brugeois dont les trois victoires ne souffrent quasiment d'aucune contestation et dont les défaites face au Borussia Dortmund et l'AC Milan auraient pu mériter mieux. Et pour parfaire l'histoire, l'effectif de Nicky Hayen est majoritairement composé de joueurs belges.

Face au Sporting CP, ils sont cinq à avoir commencé la rencontre : Simon Mignolet, qui a déjà pris sa retraite internationale, le jeune Joaquin Seys, blessé lorsque Domenico Tedesco l'a appelé pour la première fois, Maxim De Cuyper, qui s'intègre de plus en plus dans le groupe des Diables, et... le duo Brandon Mechele - Hans Vanaken.

Le temps passe au Club de Bruges, mais les cadres restent

Depuis le début de cette campagne (et même depuis plusieurs années, tant la régularité de ces deux joueurs n'est plus à prouver), leur importance dans l'effectif brugeois est absolument énorme. Ce mardi soir encore, Brandon Mechele a complètement muselé Viktor Gyokeres, l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe, cette saison. Le Suédois n'a rien touché, tant dans les duels aériens qu'au sol, face au défenseur central du Club, qui n'en était certainement pas à son coup d'essai.

Vanaken, faut-il encore le décrire ? Tellement précieux entre les lignes, tellement juste dans la construction, le double (et probablement bientôt triple) Soulier d'Or est toujours dans l'une des meilleures formes de sa carrière. Le capitaine du Club a déjà été décisif près de quinze fois toutes compétitions confondues, cette saison, et ne cesse d'être un pion absolument indéboulonnable.

Mechele et Vanaken, deux joueurs qui, pourtant, ont été entièrement ignorés des sélections de Domenico Tedesco. Et lorsqu'on voit les difficultés vécues en défense centrale, les saisons désastreuses des titulaires habituels et les nombreux problèmes dans la construction lorsque Kevin De Bruyne n'est pas là, on ne comprend, vraiment, pas pourquoi.