Un jeune joueur belge de 16 ans inscrit son premier but en Youth League

Le jeune Noah Fernandez était titulaire en Youth League contre Brest. Le club néerlandais s'est finalement imposé sur le score de 1-3 en France.

Et c'est le jeune milieu offensif de 16 ans qui a lancé les hostilités. Le natif de Lier a parfaitement piqué son ballon au-dessus du gardien, Seydou Sy, qui n'a rien pu faire.

Le joueur belge a impressionné par sa technique et son niveau de jeu lors de cette rencontre. Mais il y a tout de même un point négatif à retenir...

En effet, Fernandez a provoqué un penalty suite à une perte de ballon au milieu du terrain. Celui-ci a heureusement pour le PSV été manqué par Brest. Au retour des vestiaires, Noah Fernandez a été remplacé par Nicolas Verkooijen.

