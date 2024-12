Blessé depuis fin août, mais bientôt de retour, ce défenseur de Pro League ne se cache pas : "Partir ? Je préfère devenir une légende du club"

Sur la touche depuis la cinquième journée en raison d'une fracture du péroné, Ewoud Pletinckx compte bien ne pas tarder à faire son retour avec OHL. Et une fois revenu, le défenseur central de 24 ans ne voudra peut-être plus jamais partir...

Défenseur central formé à Zulte-Waregem, portant aujourd'hui les couleurs de Louvain, et ancien international espoir, Ewoud Pletinckx a été victime d'une fracture du péroné lors de la cinquième journée de championnat.

Sur la touche depuis la fin du mois d'août, le défenseur de 24 ans espère revenir dans le groupe au début de l'année 2025 et ainsi aider OHL de la meilleure des manières dans la course au maintien.

Arrivé de l'Essevee en 2022 contre 750.000€, Pletinckx est désormais estimé à 2 millions d'euros et, avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2026, sa situation contractuelle va bientôt devenir intéressante pour de nombreux clubs.

Cependant, dans un entretien accordé au Nieuwsblad, le Louvaniste a déclaré qu'il aimerait encore rester quelque temps à Den Dreef. "Dans le football, on donne toujours des contrats de trois ou quatre saisons maximum. Mais si on me proposait maintenant un contrat de dix ans, je le signerais immédiatement."

"Je me suis toujours dit que je préférais devenir une légende quelque part plutôt que de changer de club tous les deux ans. J'admire des joueurs comme Sammy Bossut à Zulte Waregem, Killian Overmeire à Lokeren ou Hans Vanaken et Brandon Mechele au Club de Bruges."