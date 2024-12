Les bonnes prestations en Ligue des Champions ont attiré des regards : deux stars du Club de Bruges sur le départ dès cet hiver ?

Avant la rencontre face au Sporting, une chose était claire : les tribunes du stade Jan Breydel allaient accueillir de nombreux recruteurs, venus observer deux pépites du Club de Bruges.

Plus qu’une vitrine pour ses talents, le Club espère transformer ses passages en Ligue des champions en transactions lucratives dès cet hiver ou au plus tard l’été prochain. Parmi les recruteurs présents, certains représentaient des géants comme Chelsea et Newcastle United.

Les projecteurs n'ont pas été charmés par sur Andreas Skov Olsen ou Christos Tzolis - décisifs ce mardi -, mais sur Raphael Onyedika et Joel Ordonez.

Onyedika, milieu défensif de 22 ans, impressionne par sa solidité et son habileté technique, tandis qu’Ordonez, défenseur équatorien de 20 ans, est déjà sur les radars de grands clubs européens.

Plus de 20 scouts étaient présents ce mardi dans les travées du stade. Chelsea et Newcastle semblent particulièrement intéressés par Ordonez. Ces clubs pourraient agir dès janvier pour devancer la concurrence estivale, ce qui offrirait au Club de Bruges une opportunité idéale : finaliser un transfert maintenant tout en conservant le joueur jusqu’à la fin de la saison.

Cependant, le Club n’envisage pas de céder Onyedika ou Ordonez en janvier, leurs ambitions européennes restant intactes. Mais une chose est certaine : les deux joueurs partiront pour des montants conséquents. La valeur d’Onyedika est estimée à 16 millions d’euros et celle d’Ordonez à 18 millions. Et le Club espère bien dépasser ces chiffres.