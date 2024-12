Nouveau départ dans l'organigramme d'Anderlecht et non des moindres

Décidément, à Anderlecht, l'organigramme est toujours mouvant. Le Chief Financial Officer (directeur financier) des Mauve & Blanc s'en va pour un autre club de Pro League.

Klaas Reynaert était directeur financier du RSC Anderlecht depuis plus de 3 ans, et était arrivé en provenance du Cercle de Bruges en 2021. Désormais, Marc Coucke et Wouter Vandenhaute vont donc devoir se trouver un nouveau Chief Financial Officer.

Reynaert retourne en effet au bercail, annonce Het Laatste Nieuws : il va devenir le nouveau CEO du Cercle de Bruges et succéder à Alexander Vantyghem, qui quitte son poste.

Ce départ ne sera pas accueilli avec le sourire au Lotto Park, où Klaas Reynaert a fait de l'excellent travail depuis son arrivée. Les comptes sont dans le vert au RSC Anderlecht avec un bénéfice de 1,6 million d'euros l'année passée.

Reynaert n'est cependant pas encore parti : Het Laatste Nieuws précise que Vantyghem devrait rester à son poste au moins jusqu'à ce mercato hivernal. Anderlecht pourra donc prendre son temps pour chercher le successeur de son directeur financier.