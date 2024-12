Le match était déjà plié à la mi-temps : et revoilà Dender à un point du top 6

Dender s'est imposé 0-3 à Courtrai. Les promus prennent une belle avance sur la zone rouge.

C'est un 6 sur 6 pour Dender ! Les hommes de Vincent Euvrard retrouvent du poil de la bête : après la victoire contre Westerlo, ils ont donné une petite leçon à Courtrai, déjà battu 4-1 au match aller.

Le score a pris les mêmes proportions : en deux minutes, les visiteurs ont glacé le Stade des Eperons d'Or en plantant deux buts via Mohamed Berte et Aurélien Scheidler. On venait à peine de sortir du premier quart d'heure.

Freyr Alexandersson de plus en plus sous pression

Pour couronner le tout, Scheidler s'est offert un doublé juste avant la pause pour porter le score à 0-3. Courtrai a logiquement tout tenté pour réagir mais n'est pas parvenu à se tirer de cette sinistre soirée.

Comme si cela ne suffisait pas, Abdelkahar Kadri a dû sortir sur blessure dans le temps additionnel. Le maître à jouer du KV a été victime d'une intervention maladroite et est très mal retombé.

Terrible blessure pour Abdelkahar Kadri 💔💔

Les premières images ne sont pas du tout rassurantespic.twitter.com/q6fts9VkkE — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 14, 2024

Courtrai continue de s'enliser en bas de classement. Seul le Beerschot et le Cercle sont derrière, Saint-Trond est un point devant, Charleroi (première équipe de la zone rouge) dispose de quatre unités en plus. Ambiance toute différente à Dender qui revient à un point du top 6 et met son adversaire du soir à sept points.