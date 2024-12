Après le Standard, 777 Partners quitte un autre club de sa "galaxie"

Depuis septembre dernier, 777 Partners ne figure plus au sein du Conseil d'Administration du Standard, même si le club liégeois n'a toujours pas trouvé de repreneur. C'est désormais le cas au Genoa également.

L'empire qu'avait construit 777 Partners continue de s'effriter morceau par morceau. Depuis le 4 septembre dernier, le consortium américain ne figure plus au Conseil d'Administration du Standard de Liège, remplacé par A-Cap, son bailleur de fonds. Une solution temporaire pour les Rouches qui n'ont depuis toujours pas trouvé de repreneur.

Désormais, 777 a également quitté l'organigramme du Genoa, en Serie A. C'est ce qu'a statué une assemblée générale qui a validé le bilan en date du 30 juin 2024, déficitaire à hauteur de 38,8 millions d'euros, et voté la révocation de trois représentants de 777 Partners du Conseil d'Administration.

Steven Pasko, Joshua Wander et Adam Weiss quittent donc leurs fonctions au sein du Genoa. Les deux premiers figuraient au Conseil d'Administration du Standard jusqu'en mai dernier. Josh Wander était le président du club liégeois depuis 2022.

L'arrivée de 777 Partners au Genoa datait de 2021, et mettait fin à 18 années de présidence de l'homme d'affaires Enrico Preziosi. Mais comme au Standard et dans d'autres clubs, la situation financière et les déboires judiciaires de l'entreprise américaine, soupçonnée de blanchiment d'argent, fraude fiscale et détournement de fonds, a amené leur retrait.

Comme au Standard, c'est l'assureur A-Cap qui a repris les rênes du Genoa, et le nouveau CEO du club Andres Blazquez a annoncé qu'une augmentation de capital à hauteur de 40 millions d'euros devrait être effectuée d'ici au 15 janvier 2025. On ignore encore qui fournira ces fonds.