Un départ de Manchester City...ou la retraite ? Kevin De Bruyne répond de nouveau aux rumeurs !

A 33 ans, Kevin De Bruyne vit-il ses derniers mois sous le maillot de Manchester City ? Le milieu de terrain a répondu aux rumeurs de départ.

Rien ne va plus à Manchester City, qui s'est incliné face à Manchester United ce dimanche. Les Skyblues ont ainsi confirmé leur très mauvaise passe. Titulaire puis passeur décisif sur le but du 1-0, Kevin De Bruyne a assisté impuissant à la chute en fin de match de ses coéquipiers, qui ont encaissé deux buts en deux minutes.

Le Diable Rouge a ensuite réagi, à la télévision anglaise, aux rumeurs de départ l'été prochain. "Il n'y a rien à dire pour l'instant. Parfois, on voit et on lit tellement de choses... Les gens semblent en savoir plus que moi. Peut-être que je devrais leur parler un peu plus", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports.

De Bruyne sur le départ ? Il répond aux rumeurs !

"Je n'ai parlé à personne pour le moment. Ce n'est pas encore le moment. Mais je me sens bien, je suis heureux et je fais mon travail. Chaque chose en son temps, le bon moment viendra", a-t-il continué.

De Bruyne a également affirmé qu'il ne sentait "pas du tout" le poids des âges. "Même si parfois, bien sûr, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour récupérer. L'année dernière, par exemple, une grave blessure m'a tenu à l'écart pendant six mois et il m'a fallu du temps pour revenir à mon niveau."

Une retraite dans le viseur pour le Diable Rouge ?

"Mais je me suis bien débrouillé et même lorsque je suis revenu en été, je me suis senti très bien. C'était une surprise, car je n'avais pas eu de préparation. Mais la blessure aux ischio-jambiers est arrivée en septembre et j'étais de retour à la case départ."

"Je pense que je peux encore faire la différence", a affirmé De Bruyne. "Tant que c'est le cas, je suis heureux de continuer à jouer au football. Dès que je sentirai que c'est plus difficile, je devrai faire un choix. Mais je me sens toujours bien quand je joue au football. J'aime toujours ça et c'est le plus important pour moi "