"Cette époque est révolue" : un ancien Anderlechtois analyse la prestation des Mauves contre Saint-Trond

Anderlecht termine une superbe semaine avec une belle victoire 0-1 sur le terrain de Saint-Trond. Pour Philippe Albert, les Bruxellois ont montré le réalisme d'une grande équipe.

Cela n’a pas été une partie de plaisir au stade de Stayen. "Anderlecht a souffert en début de match avant d’inscrire le premier but. C’est la preuve d’un réalisme assez incroyable et, surtout, c’est la force des grandes équipes", déclare Philippe Albert à Sudinfo. "Cette ouverture du score a changé la physionomie de la partie."

Avec des victoires contre le Beerschot, le Slavia Prague et maintenant Saint-Trond, les Mauves bouclent une semaine parfaite. "Gagner sur le synthétique des Canaris, surtout après une soirée européenne, n’est pas évident", ajoute Albert.

Les hommes forts de cette victoire étaient Coosemans, Simic et Dolberg. "Ce n’est pas un hasard si ces joueurs ont joué un rôle clé", souligne Albert. "L’équipe peut maintenant compter sur une solide organisation défensive et sur le réalisme du meilleur buteur du championnat."

Le style de jeu d’Anderlecht a bien changé. "Ce n’est plus le football flamboyant que l’on a jadis connu à Anderlecht, mais cette époque est révolue", explique Albert. "L’équipe de David Hubert enchaîne les résultats et consolide sa troisième place."

Désormais, les regards sont tournés vers le prochain choc face à Genk. "Ce match sera super important, et plus encore pour Genk, qui reste sur une série plus compliquée", conclut Albert.