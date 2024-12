Il semble enfin lancé ! La nouvelle star de La Gantoise envoie un message clair...au Standard

La Gantoise n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face au Cercle de Bruges ce week-end. Les Buffalos avaient pourtant pris l'avantage lors d'une première mi-temps maîtrisée, grâce à une réalisation de Momodou Sonko, une recrue phare de l'été dernier.

Arrivé en provenance de Häcken pour plus de sept millions d’euros en janvier dernier, Momodou Sonko avait peiné à convaincre lors de ses débuts. Mais cette saison, l’ailier suédois s’affirme de plus en plus comme un élément clé de l’effectif gantois. Avec déjà 978 minutes de jeu cumulées dans toutes les compétitions et quatre buts inscrits, il justifie progressivement l’investissement consenti par le club.

Contre le Cercle, Sonko a une nouvelle fois montré tout son talent en ouvrant le score d’un superbe tir croisé, imparable pour le gardien Delanghe. Malgré cette belle réalisation, le joueur ne cachait pas sa frustration après le match : "Bien sûr, je suis satisfait de mon but, mais l’objectif principal était de prendre les trois points."

Sonko regrette également que La Gantoise n’ait pas su creuser l’écart malgré les opportunités créées : "Nous avons eu plusieurs occasions de doubler la mise, mais nous n’avons pas su les convertir. Nous aurions dû tuer le match et ne pas les laisser revenir."

La seconde période a vu les Buffalos perdre de leur superbe, permettant au Cercle de Bruges de revenir à égalité. Une situation qui complique les ambitions gantoises dans une période cruciale du calendrier.

Pour Sonko et ses coéquipiers, chaque point sera précieux dans les semaines à venir. "Nous devons faire le plein lors des prochains matchs", a insisté l’ailier. La Gantoise doit encore disputer trois rencontres importantes avant la trêve hivernale : un déplacement en Irlande du Nord pour y affronter Larne en Conference League, une confrontation sur la pelouse du Standard, et un choc à domicile face à l’Union Saint-Gilloise.