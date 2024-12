(Exclusif) Ancien buteur des deux clubs, Luigi Pieroni se livre avant Standard - Gand : "J'aurais voulu terminer ma carrière à Sclessin"

Ancien attaquant du Standard et de La Gantoise, Luigi Pieroni se dit "triste pour les supporters" de la situation du Matricule 16 avant la rencontre, la dernière de l'année civile à Sclessin, entre ses deux anciens employeurs, ce dimanche.

Ce dimanche, le Standard et La Gantoise fouleront la pelouse de Sclessin pour la dernière fois de l'année civile. En marge de cette rencontre, Walfoot.be s'est entretenu avec un ancien attaquant passé par les deux clubs, Luigi Pieroni. L'ex-Diable Rouge a d'abord évoqué son arrivée à Gand, en janvier 2010, en provenance de Valenciennes.

"La Gantoise, c'était mon deuxième retour en Belgique. L'envie était de retrouver du temps de jeu, le projet avec Michel Preud'homme m'avait bien plu. Cela m'a permis de gagner la Coupe de Belgique et de jouer les qualifications de la Ligue des Champions, mais Michel est parti en fin de saison et j'en ai fait de même. C'était compliqué, car c'est lui qui me voulait. Le club m'avait fait comprendre qu'il ne comptait plus sur moi, et que seul Michel avait poussé pour que je les rejoigne."

Pieroni aurait aimé terminer autrement son histoire au Standard

Six mois plus tard, c'est donc au Standard de Liège, à la maison, que Pieroni dépose ses valises. "A 30 ans, je suis revenu dans mon club formateur, le Standard. J'avais le sentiment d'avoir bouclé la boucle. Mon grand regret, c'est de ne pas y avoir terminé ma carrière. Mais des choses se sont passées et on ne peut pas revenir en arrière."

Et depuis l'arrêt de sa carrière professionnelle, en 2013, Luigi Pieroni ne suit plus autant la Pro League. "Avec plus de recul, surtout les résultats. Je regarde encore les Clasico, même s'ils n'ont plus la même saveur." Le Belgo-italien est cependant très peiné par la situation du Matricule 16.

On ne ressent aucune âme dans cette équipe (...), le club doit respecter les joueurs du cru"

"Je ne vais pas dire qu'on s'y habitue, mais les années passent et se ressemblent. L'époque lors de laquelle le Standard sortait beaucoup de jeunes est révolue. Les derniers qui aient vraiment explosé, ce sont Axel Witsel, Marouane Fellaini et quelques autres. Je suis essentiellement triste pour les supporters, qui méritent beaucoup plus. Ils sont vraiment derrière le club et la ville, c'est dommage de voir ça. En tant que spectateur, je ne ressens plus aucune âme dans l'équipe, rien des valeurs liégeoises prônées par le passé."

"Les joueurs sont là, font leur truc et repartent. Il n'y a plus réellement de clubman, sauf Bodart, qui est formé au club. Son contrat aurait dû être géré en interne et ne pas faire les gros titres. Je ne vois pas pourquoi on a fait autant de foin alors que c'est lui qui avait le plus de titres d'homme du match la saison dernière. Le club doit respecter les joueurs du cru", a conclu Luigi Pieroni, qui profitera peut-être de la trêve dans le football amateur et donc de la petite période de repos qui lui est accordée à Ster-Francorchamps, pensionnaire de P1 liégeoise, où il est le nouvel entraîneur des attaquants, pour suivre la rencontre entre ses deux anciens employeurs.