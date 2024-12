(Exclusif) "Si le Standard veut mon aide, j'accepterais immédiatement" : Mécontent du départ du Deila et en contact avec Ali Lukunku, Ole Martin Årst n'a pas oublié Sclessin

Ole Martin Årst sera un spectateur attentif du Standard - La Gantoise de ce dimanche. L'ancien attaquant aimerait que le Matricule 16 reprenne sa place, "dans le top 3 du championnat", et serait prêt à revenir aider les pensionnaires de Sclessin si le club l'estimait nécessaire.

Cette semaine, Walfoot.be a eu l'occasion de s'entretenir avec Ole Martin Årst avant la rencontre, la dernière de l'année civile à Sclessin, entre deux de ses anciens clubs : le Standard et La Gantoise. Dans la première partie notre interview, à retrouver ICI, le Norvégien est notamment revenu sur son arrivée en Belgique, à Anderlecht, avant d'évoquer ses plus beaux souvenirs avec les Rouches et les Buffalos.

Si nous terminions cet article en écrivant que l'ancien buteur n'avait plus beaucoup l'occasion de regarder les matchs du championnat belge, Ole Martin Årst s'est tout de même particulièrement intéressé à la Jupiler Pro League lorsque Ronny Deila y a mis les pieds. D'abord au Standard, puis à Bruges.

Årst ne voulait pas que Deila quitte le Standard

D'ailleurs, l'ex-attaquant des Rouches n'a pas réellement apprécié le départ de son compatriote vers la Venise du Nord avant même le terme de la saison. Ole Martin Årst nous a confié avoir été en contact assez récurrent avec Ronny Deila pendant cette période, et ne pas avoir hésité à lui faire la remarque lorsque le T1 a rejoint le Jan Breydel Stadion.

Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de constuire quelque chose !"

"Le club a connu de belles périodes depuis mon dernier match avec les Rouches, mais les dernières années n'ont pas été belles à voir. J'ai beaucoup parlé avec Ronny Deila quand il était le coach, j'espérais qu'il continue et je n'ai pas été content quand il est parti. Oui, je lui ai dit 'qu'est-ce que tu fais, tu es en train de construire quelque chose'. Mais il avait l'occasion de construire quelque chose de plus beau à Bruges. On connaît la fin de l'histoire, mais il est toujours plus facile d'en parler après."

En Norvège, Ole Martin Årst participe actuellement à une émission de télévision et poste des extraits sur son compte Instagram. "C'est comme un calendrier de l'Avent, avec 24 personnalités norvégiennes qui s'affrontent lors de divers petits jeux. Chaque semaine, un candidat est éliminé jusqu'à la grande finale." Et si l'ancien meilleur buteur du championnat est encore en course, il peut compter sur le soutien d'un ancien coéquipier. "Ali Lukunku m'a justement envoyé un message cette semaine pour me demander où il pouvait voir l'émission" s'amuse-t-il.

Ole Martin Årst ne ferme pas la porte à un retour au Standard

C'est donc devant son poste de télévision, cette fois pas sur le plateau, mais avec un œil attentif que Årst suivra la rencontre entre les Rouches et les Buffalos. Un Standard qu'Ole Martin Årst aimerait revoir au sommet de sa gloire, et qu'il pourrait aider si le club l'estimait nécessaire.

"Si un club comme le Standard veut de l'aide, je dirais oui, tout de suite ! Je pourrais les aider à chercher des joueurs, des intermédiaires ou ce qu'il faut. Si le Standard estime un jour avoir besoin de moi, ils sont plus que les bienvenus", a-t-il conclu. Le message est passé.