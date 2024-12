C'est (presque) fait : Jean Butez connait son nouveau club

Jean Butez est toujours sous contrat avec l'Antwerp jusqu'au 30 juin 2026. Il voulait déjà partir l'été dernier, mais le transfert n'a pas eu lieu. Même Anderlecht a montré de l'intérêt.

Selon le journaliste spécialisé en transferts Fabrizio Romano, le club anversois a presque conclu un accord sur le départ du gardien de but français.

Il devrait rejoindre le club italien de Como, promu en Serie A cette saison. L'équipe occupe actuellement la seizième place du championnat.

Butez a encore joué cette saison pour l'Antwerp en Coupe de Belgique. Il a même marqué lors de la séance de tirs au but contre le KV Courtrai.

Jonas De Roeck a installé Senne Lammens dans les cages de l'Antwerp cette année. Le montant du transfert pour Butez n'est pas connu. Sa valeur marchande est estimée à quatre millions d'euros.

?? EXCL: Como are closing in on deal to sign Jean Butez from Royal Antwerp as new goalkeeper for January!



Negotiations underway for 29 year old GK, deal almost done. pic.twitter.com/3b3UnFM1yh