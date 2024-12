Freyr Alexandersson règle ses comptes après son licenciement de Courtrai !

Freyr Alexandersson a été licencié, cette semaine, par le KV Courtrai. L'entraîneur islandais a déjà réagi à son départ, sur Facebook.

Freyr Alexandersson, qui a pris l'équipe en main en début d'année civile et l'a sauvée de la relégation de manière spectaculaire, a été licencié mardi après une série de résultats décevants.

Sous sa direction, Courtrai se classe actuellement quatorzième en championnat, avec 17 points en 18 matchs. Mais malgré la situation difficile, l'entraîneur a exprimé sa gratitude sur son passage au club. "Depuis que j'ai quitté Courtrai, le soutien que j'ai reçu a été énorme", écrit-il sur son compte Facebook.

"Je suis un peu choqué par le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages et des salutations, j'apprécie énormément le soutien que j'ai reçu. Cependant, je tiens à dire que je pars satisfait, je suis à une bonne place et je me sens bien."

J'ai tout fait pour guérir l'équipe, mais tout le monde n'a pas ramé dans le même sens"

Malgré sa déception quant à l'issue finale, l'ancien T1 des Kerels a souligné qu'il avait tout donné pour faire progresser le club. "J'ai tout fait pour guérir l'équipe. Plusieurs personnes ont décidé que je ne resterais pas. Je sais que j'aurais réussi ma mission si tout le monde avait été disposé à ramer dans la même direction", a déclaré Alexandersson.

En analysant son passage à Courtrai, l'Islandais s'est exprimé avec éloge sur les expériences qu'il a vécues. "Cette aventure m'a apporté tellement de choses incroyables. J'ai appris plus sur le monde du football au cours des douze derniers mois que je ne l'aurais jamais imaginé. C'est un cadeau. J'ai savouré l'euphorie de la victoire et j'ai appris à gérer les vents contraires."

Alexandersson a conclu son message par des mots chaleureux pour le club et ses supporteurs. "Mon histoire avec Courtrai se termine maintenant et je veux profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à ce voyage avec moi. Je souhaite tout le meilleur à l'équipe et à tous ceux qui aiment le club pour l'avenir. Maintenant, un nouveau chapitre commence, quoi qu'il advienne."