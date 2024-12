Un dirigeant de Pro League lucide : "Soyons honnêtes, ce n'est pas brillant"

La Gantoise a connu une première partie de saison assez mitigée. Le directeur sportir Arnar Vidarsson sait que son équipe doit mieux faire.

La Gantoise est actuellement 5e de Pro League avec 27 points en 18 rencontres. Les Buffalos ont connu des hauts et des bas depuis le début de la saison. Juste avant de décoller pour l'Irlande du Nord et défier l'équipe de Larne en Conference League, le directeur sportif de La Gantoise Arnar Vidarsson s'est entretenu avec Het Laatste Nieuws.

"Entrer dans le top 8 (de la Conference League serait un succès inattendu", a-t-il commencé. "D'autant plus que nous sommes sur une trajectoire imprévisible en tant qu'équipe. Tout est nouveau, des joueurs au staff en passant par le conseil d'administration."

Les Gantois ont déjà joué un nombre conséquent de matchs cette saison, alors que nous ne sommes qu'en décembre. "Ce sera déjà notre 32e match", a rappelé Vidarsson. "Nous devons faire tourner (...) et nous avons également peu de temps pour peaufiner l'équipe à l'entraînement. Donc, si à la fin du mois, nous sommes en 8e de finale de la Conference League et dans les six premiers de Pro League nous serons même légèrement en avance sur notre programme."

Le dirigeant islandais sait donc que son équipe peut encore s'améliorer. "Nous ne devons pas avoir peur de dire que ce n'est pas encore brillant. Le noyau n'est pas encore prêt. Nous avons changé de système et de coach."

"Nous ne pouvons pas non plus faire de la magie. Nous nous donnons 18 mois au total, c'est-à-dire trois mercatos, pour mettre le noyau au point. Après l'été prochain, l'effectif devra être là et on ne pourra plus dire qu'on est en train de construire "