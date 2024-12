Quand David Hubert s'attire les éloges...de son futur adversaire : "Leur confiance a monté en flèche !"

Pour Genk et son entraîneur Thorsten Fink, il reste encore deux matches importants au programme avant le début de la période de transfert hivernale, dont le choc avec Anderlecht ce week-end.

Thorsten Fink a fait le point avec sur la rencontre précédente face au RSCA, remportée 0-2 par les Limbourgeois : "À ce moment-là, nous étions probablement deux niveaux au-dessus. Nous avons joué un match très mature. Mais dans cette compétition, les choses peuvent changer rapidement entre le début de la saison, janvier et les Play-offs. En septembre, nous étions au-dessus d'Anderlecht, mais c'est toujours une équipe de haut niveau", déclare-t-il selon Sudinfo.

Fink constate une nette amélioration chez les Bruxellois, notamment depuis la nomination de David Hubert en tant qu'entraîneur principal. "Je ne sais pas si cela dépend spécifiquement de l'entraîneur, mais Anderlecht joue aujourd'hui un football bien meilleur. Il n'y a aucun doute à ce sujet."

"C'est une équipe solide qui joue avec beaucoup plus de confiance qu'il y a quelques semaines. Ils ont beaucoup de qualité et un excellent attaquant en la personne de Kasper Dolberg. Nous devrons rester attentifs. Mais le plus important est que nous nous concentrions sur nous-mêmes et poursuivions notre projet. Avec notre nombre actuel de points, nous sommes déjà bien engagés vers les Champions Play-offs."

Le coach de Genk reconnaît que son équipe n'est plus dans la même bonne forme qu'en septembre et octobre, mais il ne s'inquiète pas outre mesure. "Nous ne sommes plus dans la même dynamique, c'est vrai. Mais il était impossible de maintenir cette intensité tout au long de la saison."

"Nous sommes une équipe jeune. Et même si nous sommes actuellement un peu moins performants, nous ne sommes certainement pas mauvais. Contre Charleroi, nous étions la meilleure équipe. Ils ont livré un bon match et nous avons rencontré des difficultés, mais nous avons trouvé des solutions. C'est un bon signe et cela prouve que nous avons confiance en notre projet."

Avec la venue d'Anderlecht et un déplacement à l'Antwerp au programme, Fink reste réaliste mais ambitieux. "Ce sont des matchs importants contre des grandes équipes, mais nous devons rester fidèles à notre style et notre plan. Cette saison, nous avons déjà montré que nous pouvons performer contre n'importe qui. Maintenant, il s'agit de maintenir cette trajectoire."