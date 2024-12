"Un déplacement pour rien" : La Gantoise s'est ridiculisée en Irlande du Nord

La Gantoise s'est inclinée 1-0 face à Larne, pourtant petit poucet de cette Conference League.

La Gantoise et leur coach Wouter Vrancken avaient malheureusement toutes les raisons d'être frustrés ce jeudi soir. En effet, les Buffalos ont livré une prestation catastrophique et se sont inclinés face à Larne. Leur avenir européen se jouera en barrages.

Sur le plateau de Sporza après la rencontre, les analystes n'étaient pas tendres. "On ne se rend pas service en livrant ce genre de match", a déclaré Gert Verheyen. "On veut s'améliorer et faire le plein de confiance, mais ce n'est pas ce qu'a fait La Gantoise. Ils auraient pu s'épargner deux matchs supplémentaires."

Steven Defour a lui aussi descendu la prestation des Buffalos. "Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas", a-t-il constaté sur le but encaissé.

"Ils réagissent trop tard dans la surface, alors que les joueurs de Larne sont plus enthousiastes. Ito se contente de défendre dans le no man's land et Sonko ne peut suivre qu'à moitié. Ils arrivent tous les deux en retard. Brown est également endormi."

Le mot de la fin appartient à Gert Verheyen. "La Gantoise n'était tout simplement pas prête mentalement pour ce match. Et cela ne se rattrape pas. C'est un sentiment que l'on se donne à soi-même. Ils sont allés en Irlande du Nord pour rien."