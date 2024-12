🎥 Zakaria Atteri retrouve son instinct de buteur, le RFC Liège fait le gros dos à Eupen

Le RFC Li√®ge s'est impos√© 0-1 √† Eupen. Les troupes de Ga√ętan Englebert font la bonne op√©ration au classement.

Après trois défaites de rang (le match contre Deinze n'étant plus comptabilisé), le RFC Liège avait à coeur de se reprendre à quelques kilomètres de Rocourt, chez une équipe d'Eupen qui comptait deux points de plus.

Le match n'a pas tardé à s'ouvrir : sur la première offensive des visiteurs, la défense des Pandas était complètement dépassée, ce dont a parfaitement profité Alessio Cascio pour servir Zakari Atteri au petit rectangle (0-1).

Eupen se frustre

Dos au mur, Eupen a pris les choses en main, intensifiant sa domination en deuxième mi-temps, avec notamment la montée de Renaud Emond au repos. Mais Antoine Lejoly a tenu bon avec quelques arrêts déterminants.

Les Pandas ont fini par perdre patience, Kevin Möhwald se faisant ainsi exclure dans le temps additionnel. Le RFC Liège tenait sa victoire, acquise de haute lutte au Kehrweg.

Grâce à leur rigueur et à leur jusqu'au-boutisme, les Sang et Marine dépassent leur adversaire du jour et prennent cinq points d'avance sur la zone rouge.