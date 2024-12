"Ma valise est prête" : Anthony Moris évoque son avenir

De quoi sera fait l'avenir d'Anthony Moris ? Le portier répond à plusieurs questions et évoque notamment son futur.

Avant d'affronter le Club de Bruges en championnat ce dimanche, Anthony Moris a accordé une interview à la RTBF. Le capitaine de l'Union Saint-Gilloise en a profité pour aborder de nombreux sujets.



Le gardien de but a d'abord donné son avis sur son coach : "Je n’avais aucun doute sur Sébastien Pocognoli comme coach. Au contraire, je n’avais que des certitudes : il va devenir un très grand entraîneur. Je le connais très bien, mais au-delà de nos affinités, je connais son implication au quotidien et sa capacité à ne jamais rien lâcher."

"S'il y en a bien un qui était conscient de la qualité du groupe, c'était bien lui. Parfois, j’ai envie de l’appeler ‘Poco’, mais je me retiens : devant les autres, je dis donc ‘Coach'," pointe le Luxembourgeois.

Ma valise est prête

Le natif d'Arlon évoque ensuite son avenir : "Dans un premier temps, ma priorité sera de rendre un peu de temps à ma famille. Ensuite, peut-être aussi rendre au foot ce qu’il m’a donné, en conseillant des jeunes au sein d’une agence de management… mais avec mon style : pas comme certains le font actuellement. Mais j’ai la chance, à l’Union, d’évoluer dans un club sain, avec des personnes saines… Donc ça me réconcilie un peu avec les valeurs du foot pro."

"Et d’ici là, peut-être enfin… un transfert à l’étranger ? Le soleil me manque… Mais alors, plutôt le soleil de la Méditerranée que celui d’Arabie Saoudite : il me faut un objectif sportif... Sofiane Boufal me l’a dit, c’est pour ça qu’il est rentré en Europe. Quand tu es un compétiteur et que tu as joué pour des titres dans de grands championnats, peu importe l'argent que tu peux gagner : tu es sur le terrain pour vivre des émotions. Mais sinon, ma valise est prête : on monte dans l'avion quand vous voulez."