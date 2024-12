Ça se précise : trois clubs très chauds sur Samuel Mbangula cet hiver !

Samuel Mbangula, jeune joueur récemment appelé chez les Diables Rouges, intéresse actuellement plusieurs clubs, dont Lens et deux équipes de Bundesliga.

L’attaquant, qui s’est imposé en début de saison comme l’une des révélations de la Juventus, a vu sa cote sur le marché des transferts s’envoler. Avec une valeur estimée entre 8 et 10 millions d’euros, Samuel Mbangula pourrait être transféré si une offre adéquate était soumise, la Juventus étant prête à le céder afin de libérer des fonds pour renforcer son secteur défensif.

Mbangula a marqué les esprits dès le début de la saison sous la direction de Thiago Motta, avec trois passes décisives et un but lors de ses deux premières apparitions. Cette belle entrée en matière lui a valu une convocation avec les U21 belges, puis avec les Diables Rouges.

Même s’il n’a pas joué lors des rencontres internationales contre l’Italie et Israël, son statut de néo-international a renforcé son attractivité sur le marché, suscitant l’intérêt de clubs comme Lens et de deux équipes de Bundesliga.

Cependant, après un début fracassant, Mbangula a vu son temps de jeu diminuer. Lors des sept derniers matchs, il n’a été utilisé que cinq fois comme remplaçant pour de courtes apparitions. Cette situation alimente les spéculations sur une possible recherche de plus de régularité et de responsabilités ailleurs.

Les intérêts venus de Ligue 1 et de Bundesliga rendent l’avenir de Mbangula intriguant. Toutefois, le joueur ne semble pas insatisfait de sa situation actuelle à la Juventus. Il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028, preuve de sa valeur pour le club. Néanmoins, une offre conséquente lors du mercato hivernal pourrait accélérer son départ.