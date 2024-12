Claquer la porte le lendemain d'une victoire : Ricardo Sa Pinto explique son geste...à la Sa Pinto

Après avoir décroché le titre en compagnie de Dieumerci Ndongala à l'Apoel Nicosie la saison passée, Ricardo Sa Pinto a une nouvelle fois quitté un club à l'issue de sa première saison.

En octobre, il a retrouvé un banc de touche au Maroc, dans le bouillonnant club du Raja Casablanca. En cours d'exercice donc, alors que l'équipe était en mauvaise posture. Et cela ne s'est pas vraiment amélioré sous ses ordres : seulement deux victoires en onze matchs, dont une lors du dernier match.

Cette semaine, il a été annoncé que l'entraîneur portugais avait été viré...le lendemain de cette fameuse dernière victoire. Mais sur ses réseaux sociaux, ce dernier affirme que c'est lui qui a démissionné : "Malgré la belle victoire d'hier et le fait que le prochain match soit contre le dernier du classement, que nous allons certainement gagner pour accéder au top 3, le moment est venu d'annoncer une décision sur laquelle je réfléchissais depuis un certain temps".

"Pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai présenté ma démission du poste d'entraîneur du Raja. C'est une décision qui me pèse beaucoup, car je suis venu dans ce club avec un seul objectif : gagner des titres, notamment la Ligue des Champions et le championnat" poursuit-il.

