Rayane Bounida, jamais avec l'Ajax A, et jamais avec les Diables ?

Rayane Bounida a été mis en vitrine par l'Ajax Amsterdam en équipe U21, mais l'idée n'était pas de le faire jouer en équipe A : pas question pour le club ajacide de rencontrer les demandes du Belgo-Marocain. Qui pourrait aussi bientôt faire un choix en sélection...

Depuis le début de sa carrière, Rayane Bounida (18 ans) crée la polémique. On devrait plutôt dire : depuis avant même que cette carrière ait débuté, car il y a deux ans déjà, le jour de ses 16 ans, Bounida quittait officiellement Anderlecht en très mauvais termes avec la direction, son entourage réclamant un salaire absolument démentiel pour un joueur tout aussi made in Instagram que made in Neerpede.

C'est l'Ajax Amsterdam qui décrochait la timbale, mais cela ne voulait pas pour autant dire que Bounida était même proche d'en intégrer le noyau A. Le petit feu follet dont les grigris affolent les réseaux sociaux depuis ses 7 ans a longtemps eu le physique d'un enfant plutôt que d'un adulte, et a passé les étapes une par une, avec patience sur le plan purement sportif.

Trop cher pour l'Ajax

Aligné en U19 cette saison, il y a encore étalé son talent, au sujet duquel aucun doute n'a jamais été émis. Mais sa promotion récente en D2 néerlandaise avec le Jong Ajax, où il a marqué deux fois en deux apparitions, n'avait pas grand chose à voir avec le mérite ou avec une volonté de l'Ajax de le faire passer un palier. L'objectif était clair : le mettre en vitrine.

En effet, Bounida, qui touche 500.000 euros par an (il en demandait encore plus au RSCA à 16 ans !), coûte bien trop cher à l'Ajax, sans forcément rencontrer les attentes. Pour un tel salaire, on espérait du jeune prodige qu'il progresse à vitesse grand V : il aura déjà 19 ans en mars et si on savait, à Amsterdam, qu'il faudrait être patient, on se dit désormais que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle.

L'objectif était donc de lui offrir du temps de jeu en D2 néerlandaise, où ses qualités techniques ont pu crever l'écran, pour le vendre aussi cher que possible cet hiver et éviter qu'il parte gratuit l'été prochain. Sans quoi, l'Ajax aurait juste servi de centre de post-formation de luxe, ce qui provoquerait certainement de grands sourires cyniques dans les bureaux de Neerpede.

La fédération belge prise de vitesse par le Maroc ?

Plusieurs sources au Maroc font désormais état d'une offensive de la fédération marocaine pour convaincre Rayane Bounida d'opter pour les Lions de l'Atlas. Là aussi, rien de surprenant : le Maroc a depuis longtemps compris l'intérêt de faire du lobbying intensif auprès de nos jeunes joueurs, et ce dès avant la Coupe du Monde 2022 ; depuis, les Lions de l'Atlas ont fini 3e de ce même Mondial, gagné la CAN U23 et obtenu l'organisation (partielle) de la Coupe du Monde 2030. Opter pour le Maroc, ce n'est pas un choix "par défaut" à l'heure actuelle.

L'Union Belge fait-elle de Bounida une priorité de son côté ? On peut en douter. Vincent Mannaert a plusieurs dossiers sur le feu ; le plus urgent, bien sûr, est celui qui concerne Domenico Tedesco. Côté "naturalisation", c'est Konstantinos Karetsas qui monopolise l'énergie de la fédération. Rayane Bounida risque de devoir attendre, et le Maroc pourrait en profiter. L'entourage du joueur n'est pas réputé pour sa patience...