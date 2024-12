Surprenant : Anderlecht pourrait laisser partir cette jeune pépite...vers un autre club bruxellois !

Amando Lapage est cité comme remplaçant possible de Christ Makosso au RWDM, le défenseur congolais étant sur le point d'être transféré à Luton Town.

Le probable départ de Christ Makosso devrait rapporter entre 1,5 et 2,4 millions d'euros au RWDM, en fonction des différentes primes et autres.

L'entraîneur Yannick Ferrera a confirmé que le départ de Makosso serait compensé par l'arrivée d'un nouveau joueur, et le nom d'Amando Lapage, d'Anderlecht, est déjà cité comme un renfort potentiel pour la défense.

Il n'est pas surprenant que Lapage soit dans le collimateur, vu son talent et son potentiel. Le jeune joueur d'Anderlecht s'est déjà distingué au RSCA Futures, mais il attend toujours sa chance en équipe A.

Amando Lapage vers le RWDM ?

Cependant, son arrivée pourrait susciter la controverse, surtout parmi les supporters d'Anderlecht, qui préfèreraient voir les jeunes talents déployés à la place de Zanka, considéré comme pas à la hauteur.

La situation de Lapage met en lumière les doutes de certains supporters quant aux choix actuels d'Anderlecht en défense. De nombreux supporters réclament plus de chances pour les jeunes talents issus de leur propre centre de formation, Un départ de Lapage vers un autre club ne serait donc pas bien perçu.

Pour Lapage lui-même, un transfert au RWDM pourrait être l'occasion de se développer davantage et d'obtenir plus de temps de jeu. Cela lui permettrait de jouer un rôle plus important dans un autre club.