David Hubert se livre sur sa philosophie : "Je suis un mix entre Pep Guardiola, Jürgen Klopp et Carlo Ancelotti"

David Hubert s'est livré en profondeur sur le football qu'il souhaitait pratiquer avec Anderlecht. Il évoque notamment l'influence de plusieurs entraîneurs.

Dans son interview au Laatste Nieuws, David Hubert avoue s'inspirer de Pep Guardiola, Jürgen Klopp et Carlo Ancelotti. "J'ai lu des livres d'eux, mais plutôt en diagonale, parce qu'il y a parfois beaucoup de blabla. Mais il y a toujours des idées intéressantes que l'on peut retenir".

C'est cette différence d'approche qui l'inspire. "Klopp parle de l'intensité comme son identité. On le retrouve dans toutes ses formes d'entraînement. La compétitivité et le contre-pressing sont essentiels pour lui. Ancelotti, quant à lui, est plutôt un homme de feeling, ce qui est également très important. Quant à Guardiola, il prône la structure et l'automatisation. Son approche est presque celle du football PlayStation".

Un équilibre à trouver

Ces différents éléments se combinent pour former la base de la philosophie d'Hubert. « Ma vision est un résumé de ces trois éléments : l'intensité de Klopp, l'approche humaine d'Ancelotti et la structure de Guardiola. On peut dire que je suis un mélange des trois", glisse-t-il avec un clin d'œil. "Voilà, vous avez votre titre".

Mais Hubert s'inspire aussi beaucoup de sa propre expérience de joueur. "Pour moi, il est essentiel d'avoir le ballon, car cela permet de le contrôler. Mais j'ai aussi appris à garder le contrôle sans le ballon. Il s'agit d'être compact et de rester dans le bloc. Si l'adversaire a le ballon à un certain endroit, c'est parfois bien aussi".

À Anderlecht, il veut trouver un équilibre entre un football de possession et un positionnement compact : "Le football ne se résume pas à un seul style. Il s'agit de savoir ce qui convient le mieux à vos joueurs et à votre situation. C'est ce que je veux combiner".