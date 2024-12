🎥 Le contraire du salopard qu'il se plait à être sur le terrain : le magnifique geste de Christian Burgess et de l'Union pour Noël

Ceux qui connaissent Christian Burgess savent à quel point sa personnalité en dehors du terrain peut être différente de ce qu'il dégage une fois que l'arbitre a sifflé le coup d'envoi d'une rencontre.

Instruit, conscient de la complexité du monde dans lequel il vit, le défenseur anglais sait que le football n'est pas le plus important. Ce n'est pas un hasard de le retrouver au centre de l'action carritative du club pour Noël.

Via l'association "When The Lights Go Off", l'Union a récolté pas moins de 24 000 euros en vendant des kits pour faire face aux coupures de courant. Elle en a fait don à huit associations caritatives.

Les Unionistes ont partagé la visite de Burgess à l'une d'entre elle : La Bulle. Il s'agit d'un service de blanchisserie mobile, à savoir une camionnette équipée de laveuses et de sécheuses pour améliorer les conditions de vie des sans-abris.

Christian Burgess est allé sur le terrain pour comprendre l'importance de cette initiative, son fonctionnement et le quotidien des personnes à qui elle vient en aide. L'ensemble des associations aidées par l'Union et leurs champs d'action est à retrouver en cliquant ici.

This Christmas, we’re not dressing our players in festive outfits, they’re helping do the laundry for those living on the streets of Brussels.



Through Union Inspires, we show our heart for our local community every single day. This holiday season, Union supports eight… pic.twitter.com/NX7u9czT9u