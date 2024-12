Anderlecht regarde dans le portefeuille et aura fort à faire pour se renforcer cet hiver

Un défenseur central gaucher est la priorité d'Anderlecht cet hiver. Olivier Renard et David Hubert ont déjà abordé la question, mais il est désormais clair que cela sera une opération coûteuse.

À Neerpede, ils sont arrivés à une conclusion : la construction du jeu depuis l'arrière doit être améliorée. Jan Vertonghen aurait normalement dû prendre cette responsabilité, mais il n'est toujours pas clair quand il sera de retour.

Coosemans, le meilleur footballeur en défense

En attendant, Anderlecht traîne un peu. Le club ne dispose en effet pas des meilleurs joueurs en défense. Zanka pense pourtant qu'il peut remplir ce rôle, mais il ralentit le jeu et fait peu de passes vers l’avant. Jan-Carlo Simic est, quant à lui, encore en phase de développement. Le Serbe de 19 ans a été formé comme un pur défenseur, un bulldozer.

C’est pourquoi il est très populaire, mais on ne lui a jamais vraiment appris comment percer les lignes adverses. On travaille dur pour améliorer cet aspect, mais ce n'est pas à lui de fixer les lignes. Cela n’a d’ailleurs jamais été attendu de lui, même cette saison.

Le joueur avec les meilleures qualités techniques en défense est Colin Coosemans. Timmy Simons l’a même comparé à Franz Beckenbauer en raison de ses compétences en passe. Cependant, on ne peut pas non plus attendre de lui qu’il prenne systématiquement en charge la construction du jeu depuis l'arrière.

De nombreuses exigences, mais des choix devront être faits

Ainsi, le nouveau défenseur devra posséder des qualités techniques au-dessus de la moyenne et faire preuve de caractère avec le ballon. À cela s'ajoute l'exigence qu'il soit gaucher – un profil recherché par beaucoup – et vous obtenez une opération coûteuse. S'il doit aussi être relativement jeune et offrir une valeur de revente future, l'investissement sera d'autant plus important.

Olivier Renard a déjà identifié les bons profils, mais jusqu’à présent, tous sont trop chers. Bien sûr, le marché des transferts n'est pas encore totalement ouvert, mais il est clair qu’ils ne feront pas une affaire. Il s'agit aussi d'investir dans l'avenir, car normalement, cette saison sera la dernière de Vertonghen.

Un besoin de "corps" plus solides

À Anderlecht, on sait également qu'ils ont besoin de plus de "corps". Face à des équipes comme Genk, le Club de Bruges ou l'Union, ils souffrent physiquement. De la taille et de la force seraient donc plus qu’appréciées. Mais ce sont déjà de nombreux critères à remplir. Des choix devront donc être faits.

Quoi qu'il en soit, il est impensable de ne pas recruter de défenseur supplémentaire en janvier. Ce sera un premier grand test pour le directeur sportif Renard, qui sera certainement scruté de près pendant ses premiers mois.