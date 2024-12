Il est de retour ! Jan Vertonghen a mis du temps, mais n'a rien laissé au hasard

Jan Vertonghen a été écarté des terrains pendant cinq mois en raison de la blessure au tendon d'Achille qu'il a subie au début de la saison. Malgré des rapports parfois pessimistes, il est maintenant de retour dans le noyau à Anderlecht et devrait avoir du temps de jeu.

Jan Vertonghen lui-même a alimenté certaines rumeurs selon lesquelles il ne reviendrait pas immédiatement en se promenant pendant les matches comme s'il faisait déjà partie de l'équipe. On aurait dit qu'il était plus un assistant ou un directeur d'équipe qu'un footballeur en revalidation.

Mais cela faisait partie de son rôle de capitaine. À Neerpede, ils le considèrent toujours comme leur capitaine. Et il fait partie de l'aventure, en toutes circonstances.

La tendinite du talon d'Achille aux deux pieds s'est cependant avérée incurable. Elle est aussi particulièrement délicate, Vertonghen ne voulant absolument pas se faire opérer. Il y avait des doutes, car à chaque fois qu'il pensait en être presque débarrassé, il y avait une rechute.

Mais Vertonghen était optimiste depuis un moment et ne souffrait plus depuis une semaine. Avec prudence, certes, car sa situation continuera d'être surveillée quotidiennement. Une nouvelle rechute signifierait presque certainement la fin de sa carrière, car il est dans la dernière année de son contrat et n'a même pas envisagé d'en ajouter une autre.

Jan Vertonghen veut faire ses adieux en beauté

Cependant, il souhaite faire ses adieux en beauté, sur le terrain. C'est pourquoi il a pris son temps et le personnel médical veut également éliminer autant de risques que possible. Au cours des derniers mois, le tendon a été étiré et stimulé de manière à augmenter la circulation sanguine.

Cela favorise la cicatrisation et renforce le tendon. En effet, il n'existe que peu de médicaments permettant d'accélérer le processus. De plus, un tendon guérit moins vite qu'un muscle.

Dans les semaines à venir, Vertonghen espère pouvoir intensifier son travail d'entraînement. S'il peut le faire sans douleur, il devrait être en pleine forme dans un avenir proche. Anderlecht avec un Vertonghen au top de sa forme pour les play-offs, c'est l'objectif.