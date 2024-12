Il n'a pas encore raté un match : pourquoi Léandre Kuavita est-il devenu si important pour le Standard d'Ivan Leko ?

Le jeune milieu de terrain était le lapin sorti du chapeau d'Ivan Leko, en début de saison. Si personne ne s'attendait à ce que Léandre Kuavita enchaîne autant, le joueur de 20 ans est devenu un titulaire presque indiscutable aux yeux de son entraîneur.

Il était la grosse surprise dans la composition d'Ivan Leko lors du déplacement à Genk, lors de la première journée de championnat. Léandre Kuavita était titulaire au sein du milieu de terrain des Rouches.

Un "one-shot", pouvait-on imaginer ? Le temps que les recrues prennent le rythme ? Non, car depuis le début de la saison, Léandre Kuavita compte déjà plus de 1.100 minutes jouées en championnat et a participé à absolument chaque rencontre des Rouches, que ça soit en Pro League ou en Croky Cup.

Ivan Leko adore son profil

Un rôle important qui surprend parfois, mais qui s'explique, à la fois défensivement et offensivement. Premièrement, s'il n'est pas le plus fin manieur de ballons du noyau, Kuavita est peut-être le joueur avec le plus gros volume de course, qui lui permet de fermer de nombreuses lignes de passe et d'assurer le pressing, pendant 90 minutes ou presque. Une qualité à laquelle Leko attache énormément d'importance, puisque le médian est capable de le faire sans céder sa place, comme ce fut le cas lors des cinq derniers matchs.

Mais offensivement aussi, le joueur de 20 ans a un rôle important. Pas tellement avec le ballon aux pieds, mais c'est lui qui doit apporter le surnombre dans le rectangle adverse, en venant de la deuxième ligne. Contre La Gantoise, sa reprise de la tête, en seconde période, aurait pu être la concrétisation statistique de cette qualité.

Apporter le surnombre est ma principale qualité offensive, mais il faut encore être plus juste dans le dernier geste"

"Je dois mieux la prendre, car je la prends sur le haut du crâne. Les joueurs comme Isaac et moi, qui se projettent beaucoup, doivent essayer de marquer sur leurs premiers ballons, parce qu'après, c'est clair que la fatigue s'installe", nous répondait-il en zone mixte, avant d'évoquer son rôle plus défensif qu'à l'accoutumée, en première période, associé à l'essai tactique d'Ivan Leko de faire évoluer Aiden O'Neill en défense centrale.

"C'est vrai que je ne suis pas trop monté, parce qu'Isaac n'avait pas l'habitude du poste de numéro 6 et je me devais de l'aider. Avec Aiden derrière moi et Ilay à ma gauche, c'est mon scénario préférentiel. Apporter le surnombre, je pense que c'est ma principale qualité en zone offensive, car je peux revenir défendre rapidement. J'ai ce coffre pour faire les deux, mais il faut être encore plus juste dans le dernier geste."

Résiliant et toujours prêt à faire les courses, Kuavita a marqué des points aux yeux d'Ivan Leko depuis le début du premier tour. Lui reste encore à trouver davantage de justesse, y compris dans ses transitions, pour franchir un nouveau palier. Mais à l'heure actuelle, le joueur de 20 ans se met aussi en évidence par sa capacité à respecter presque parfaitement les demandes de son entraîneur. Un savoir-faire qui lui servira pendant toute sa carrière, peu importe où il évolue.