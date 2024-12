Une énorme erreur de l'arbitrage et du VAR lors d'Antwerp-Genk ?

Le KRC Genk a fait match nul 2-2 sur le terrain de l'Antwerp ce jeudi. Il y a beaucoup de choses à dire sur le premier but du Great Old.

Le KRC Genk et l'Antwerp ont disputé jeudi un beau match de football à l'occasion du Boxing Day. Une publicité pour le football belge, même si le match s'est terminé sur un 2-2.

C'est surtout le premier but qui fait parler de lui. Tolu Arokodare a été clairement tiré par le maillot, ce qui a permis à l'Antwerp de s'emparer du ballon et de marquer. L'arbitre n'est pas intervenu et la VAR a également laissé passer.

🤔 | Was er een fout op Tolu bij de eerste goal van Royal Antwerp FC? 📹 #ANTGNK pic.twitter.com/YjkGxgGAQ5 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 26, 2024

"Je pense qu'il y a eu une faute sur Tolu", a réagi Konstantinos Karetsas après la rencontre. "Ce n'est pas sifflé, nous devons nous en occuper".

Zakaria El Ouahdi était lui aussi très clair sur la phase. "C'était une faute sur Tolu. L'arbitre décide que ce n'est pas le cas. Cela peut arriver". L'attaquant nigérian a également donné son avis après le match.

"Oui, il était très clair qu'il avait tiré sur mon maillot. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'y a même pas eu de contrôle VAR. Sur le replay, on peut le voir très clairement. Mais de toute façon, je ne peux rien y faire maintenant."

"Je ne vais pas dire que l'arbitre doit tout siffler. Mais quand il s'agit de choses comme ça, qui mènent à un but, ils devraient sûrement utiliser la VAR", conclut Tolu.