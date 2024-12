"Viens ici, salaud, je t'aime" : Eric Gerets fait la paix avec un ancien Diable Rouge

Vu ses soucis de santé, Eric Gerets a appris à chérir chaque moment. Il a ainsi tenu à mettre fin à la querelle avec Luc Nilis.

Luc Nilis a disputé sa dernière saison au PSV sous les ordres d'Eric Gerets. Comme lors des années précédentes, il s'est montré prolifique, avec 21 buts et 14 assists en 35 rencontres.

Mais Nilis était ensuite parti à Aston Villa, un départ tourmenté. Dans sa biographie 'De Waarheid', il avait accusé Gerets de l'avoir forcé à partir, le qualifiant de "grand entraîneur mais de petite personne".

La belle histoire du Hall of Fame

Eric Gerets n'a jamais caché qu'il regrettait cet épisode et qu'il voulait mettre fin à cette querelle. Il a eu la possibilité de le faire à la soirée de gala du Hall of Fame de la Pro League.

Les deux hommes ont été intronisés à ce fameux Hall of Fame : "Je suis entré dans cette grande salle et la première personne que j'ai vue était Nilis" raconte Gerets à La Dernière Heure.

"Je suis allé vers lui et je lui ai dit : 'viens ici, salaud, je t'aime.' Je suis heureux que tout cela soit fini. Cette querelle avec Luc m'a beaucoup pesé. Quelque temps après, on s'est à nouveau croisé dans un restaurant et Luc est venu vers moi. Tout est oublié" se réjouit le Lion de Rekem.